جونسون: واثقون من هزيمة فيروس كورونا خلال ١٢ أسبوعا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده واثقة على قدرتها في هزيمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، خلال ١٢ أسبوعا، مؤكدا أن الأوضاع ستتغير تماما.

وأكد جونسون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن بريطانيا تعمل على شراء مضادات لفيروس كورونا المستجد.

وشدد على أهمية منع التجمعات لوقف انتشار الفيروس بين الناس في المملكة المتحدة، لافتا إلى أنه أمر بإغلاق المقاهي والمحال التجارية للتصدي للفيروس.

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هذا، وتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن إدارته صادفت على استخدام دواء الملاريا لعلاج فيروس كورونا المستجد"كوفيد ١٩".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس ، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا المستجد "خلال أسابيع"، لافتا إلى أن واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا.

أعلنت الحكومة في بريطانيا، الأربعاء، تعليق الدراسة في المدارس، اعتبارًا من الجمعة 20 مارس آذار الجاري، في إطار الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.