"واس": كلمة مرتقبة للملك سلمان بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيلقي كلمة بعد قليل دون ذكر تفاصيل عن فحواها.

ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، وإعلان المملكة إغلاق كافة المساجد عدا الحرمين الشريفين، بجانب منع الرحلات الجوية إلى عدد من دول العالم.