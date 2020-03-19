إغلاق 900 حضانة و500 مركز دروس خصوصية في القليوبية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق 545 مركزًا للدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى أيضًا غلق 922 دار رياض أطفال "حضانة" مرخصة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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يأتي ذلك تنفيذا، لقرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات، من خلال مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

