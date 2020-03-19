وكيل أوقاف السويس: قصر مدة خطبة الجمعة على 15 دقيقة لمواجهة كورونا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

أجرت مديرية أوقاف السويس أعمال تعقيم للمساجد في أحياء السويس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف، يرافقه الشيخ محمد فتحي مسلم مدير عام الدعوة، حملة تعقيم المساجد والإشراف عليها.

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وقال "راضي" إن نظافة المساجد وتعقيمها في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن يعد واجبًا وطنيًا، ولابد للجميع أن يتعاونوا ويتكاتفوا يد واحدة ليعبر الوطن هذه الظروف بأمان.

وأضاف أنه وجه الأئمة بقصر مدة خطبة الجمعة غدًا على 15 دقيقة فقط، والوصول قبل موعد آذان الظهر بوقت كاف والتأكد من مستوى نظافة المسجد قبل استقبال المصلين.

وتفقد "راضي" أعمال تطهير مساجد حي الجناين، ومسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بحي فيصل، ومسجد الغريب ومسجد الخضر بحي السويس، مرورًا بمساجد حي الأربعين.

