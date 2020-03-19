الجزائر: إغلاق المقاهي والمطاعم ووقف حركة القطارات والنقل الجماعي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، وقف حركة القطارات وجميع وسائل النقل الجماعي داخل المدن وبين المحافظات، في إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي تسبب في وفاة 9 أشخاص حتى الآن.

كما قرر غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، ومنح إجازات لخمسين بالمئة من الموظفين بالدولة ومنح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار إجازات أيضًا.

وأوصى تبون في كلمة للجزائريين بضبط الأسواق ومحاربة التلاعب في السلع الأساسية، وشدد على ضرورة توفير جميع المواد الغذائية الضرورية.

ومن المقرر أن تطبق قرارات الغلق ووقف المواصلات بداية من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أبريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.