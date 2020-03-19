غلق سوق "المواشي في بلبيس" بالشرقية لمواجهة كورونا - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بالتنسيق مع العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب مأمور المركز، اليوم الخميس، حملة لغلق سوق "المواشي" في وسط المدينة؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحل فورًا وقطع كافة المرافق عنه، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.