"جثة على الترعة".. النيابة تأمر بتشريح جثة طفل بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل عثر عليه الأهالي بجوار إحدى الترع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.
كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة لطفل بجوار إحدى الترع بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ كما تبين أن الطفل في العقد الاول من عمره، به عدد من الكدمات والجروح ويرتدي كامل ملابسه.
على الفور أمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الطفل.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بتشريح الجثة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
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