فرنسا: خطية مالية قدرها 135 يورو لكل من يخالف الحجر الصحي

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، في تحصيل غرامة مالية من المخالفين للحجر الصحي، الذي فرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحد من انتشار فيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تغريم أكثر من 500 شخص في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها منذ بداية الحجر الصحي.
وأضافت الوكالة أن "قيمة الغرامة تبلغ 135 يورو وقد ترفع إلى 375 يورو في بعض الحالات".
تجدر الإشارة إلى أنه يمنع وفق الإجراءات المفروضة الخروج من المنزل بدون سبب مقنع أو بدون حمل وثيقة إذن بالخروج.
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