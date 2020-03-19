شركة "ميروليو" الايطالية للملابس الفاخرة تتحول لصناعة الأقنعة الواقية وسلسلة محال "زارا" تغلق 3785 فرعا

وكالات - بدأت شركة في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة، إنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص في هذه السلعة إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

يقول فابريتسيو ساكو مدير أحد مصانع شركة "ميروليو" في غوفوني في منطقة بييمونتي "قررنا الأسبوع الماضي أن نتحرك عندما رأينا أن ثمة نقصا في الأقنعة الواقية".

وتوضح غرازييلا بالدينو مسؤولة المشغل في مصنع ألبا "ننجح في إنتاج حوالى 500 قناع في اليوم".

يتكيف عمال ميروليو الذين يضعون الأقنعة مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة لإيلينا ميرو وهي علامة تجارية متخصصة في الأزياء الراقية للنساء البدينات.

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ويضيف ساكو "يمكن استخدام هذا القناع في العمل كما أنه يوفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيرا لأنه يقيم نوعا من الحاجز ضد القطرات الصغيرة. وهو ليس مصنوعا في سياق الطبي لكنه حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه".

ومن جهة أخرى أعلنت شركة إنديتكس الإسبانية المالكة لمحال زارا للملابس الجاهزة أنها أغلقت 3785 فرعا لها في أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشركة القول اليوم الخميس 19 مارس 2020 إن الوباء له " تداعيات كبيرة للغاية" على عملياتها.

وقالت الشركة إنه من" المبكر للغاية " التنبؤ بتأثير تفشي الفيروس على عملياتها خلال بقية العام.وكانت مبيعات محال زارا قد تراجعت بنسبة 1ر24% خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري.