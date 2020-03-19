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الجزائر تُخضع العشرات من الجزائريين تم اجلائهم من تونس للحجر الصحي

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كشفت صحيفة " الخبر " الجزائرية مساء أمس الاربعاء 18 مارس 2020   عن وضع العشرات من المواطنين الجزائريين الذين تم اجلائهم من تونس، على الحجر الصحي لمدة 14 يوما  

وقالت إنه سيتم اخضاع هؤلاء الأشخاص القادمين على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من تونس عبر المركز الحدودي ام الطبول بولاية الطارف الحدود .

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وكانت الدفعة الأولى للوافدين من تونس قد تم إخضاعهم منذ 48 ساعة الماضية للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعدة مراكز إيواء بولاية الطارف إلى غاية الكشف المخبري على جميع الحالات المعروضة على الطواقم الطبية المختصة في علم الأوبة و الامراض المعدية ، كإجراء احترازي لتجنب انتشار الوباء في حالة احتمال وجود مصاب ضمن الأشخاص الذين تم إجلائهم من تونس. 

 

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