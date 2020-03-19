عدد وفيات كورونا في إيطاليا يتجاوز الصين.. الحصيلة: 3405

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، عن وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405. الوفيات في البلاد إلى 3405. وقالت إنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440. البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440. يذكر أن الصين سجلت 3245 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80928، علما أن 7263 مصابا فقذ يتلقون العلاج حاليا في كامل البر الصيني.

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