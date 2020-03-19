قنصل عام الصين بالإسكندرية تعرب عن سعادتها بخلو ووهان من كورونا

أعربت قنصل عام الصين بالإسكندرية جاو ليينغ، عن سعادتها بعد أن سجلت مدينة ووهان الصينية زيادة صفرية، أي أنها لم تسجل أية إصابات جديدة، بفيروس كورونا.
وأضافت جاو ليينغ - في تصريحات صحفية، أن اليوم هو الأول منذ أشهر الذي يخلو من تسجيل أي زيادةفي الإصابات أثناء معركة المدينة ضد الفيروس القاتل، مؤكدة أن السبب في نجاح الصين في مواجهة كورونا والانتصار عليها يرجع إلى القيادة القوية والحكيمة للرئيس الصينى شى جين بينج، الذي يقود المعركة بنفسه والاجراءات الصارمة التي تم تنفيذها، مشيرة إلى أن الصين تعتبر المعركة ضد الفيروسات معركة شعبية يخوضها كل أبناء الشعب بقلب رجل واحد.
وأوضحت أن لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، أعلنت اليوم الخميس أن مدينة ووهان "مركز تفشي الوباء" لم تسجل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اليوم الـ18، ما يعد أول يوم يخلو من زيادة الإصابات.
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