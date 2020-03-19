بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي شبه حتمي

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من ركود عالمي "شبه حتمي" ومن أن الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا، لن تعالج

النطاق العالمي للأزمة وتعقداتها.



وأبلغ جوتيريش الصحفيين في مؤتمر بالدائرة التلفزيونية، هذه لحطة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا

على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم.. نحن في وضع غير مسبوق والقواعد العادية لم تعد مجدية.

وقال إن ركودا عالميا - قد يكون ذا أبعاد قياسية - أصبح شبه حتمي."