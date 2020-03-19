بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي شبه حتمي

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من ركود عالمي "شبه حتمي" ومن أن الاستجابات الوطنية لجائحة فيروس كورونا، لن تعالجالنطاق العالمي للأزمة وتعقداتها.
على صعيد السياسات من الاقتصادات الرئيسية في العالم.. نحن في وضع غير مسبوق والقواعد العادية لم تعد مجدية.
وأبلغ جوتيريش الصحفيين في مؤتمر بالدائرة التلفزيونية، هذه لحطة تستدعي تحركا منسقا وحاسما ومبتكرا
وقال إن ركودا عالميا - قد يكون ذا أبعاد قياسية - أصبح شبه حتمي."
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