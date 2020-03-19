بيلوسي تدعو ترامب لاستخدام صلاحيات الحرب في حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام صلاحيات الحرب في حالات الطوارئ فورًا للضغط على قطاع الصناعة الأمريكي لتسريع إنتاج اللوازم الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي، في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "في الوقت الراهن، يضر نقص المعدات الطبية المهمة ومعدات الوقاية الشخصية بقدرتنا على التصدي

لوباء فيروس كورونا، مما يشكل خطرًا على عمال الخط الأمامي ويٌصَعِب رعاية أولئك الذين يعانون من المرض".

وحذرت أن أي تأخير سيكون خطأ، داعية الرئيس الأمريكي إلى استغلال هذه الصلاحيات على الفور، من أجل إنتاج كميات ضخمة من هذه اللوازم الطبية المهمة قبل

أن يسوء الأمر ويصبح نقص المعدات مسألة أكثر إلحاحًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وقّع أمس الأربعاء، على"قانون إنتاج الدفاع" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو قانون اتحادي داخل الولايات المتحدة صدر في سبتمبر 1950 مع بدء الحرب الكورية كجزء من جهود الدفاع المدني.

تأتي تصريحات بيلوسي بعدما أرسل 57 عضوًا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي خطابًا لترامب لحثه على استخدام قانون إنتاج الدفاع لمكافحة فيروس كورونا.

