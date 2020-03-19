بنجلاديش تحظر التجمعات وزيارة الأماكن المقدسة لمنع انتشار كورونا

حظرت السلطات في بنجلاديش، اليوم الخميس، كل أشكال المسيرات والتجمعات وزيارة الأماكن المقدسة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
القرار الذي اتخذه مكتب رئيس الوزراء: لقد طُلب مننا تنفيذ القيود بصرامة نظرًا لأن الحشود قد تكون المصدر المحتمل للعدوى".
وقال وحيد الله إسلام، رئيس مقاطعة ماداريبور بجنوب البلاد عن
وحتى الآن سجَّلت الدولة الواقعة بجنوب آسيا حالة وفاة واحدة و17 حالة عدوة بالفيروس.
أغلقت بنجلاديش المدارس على مستوى البلاد حتى 31 مارس، وفرضت حظر سفر إلى الهند المجاورة والدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.
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