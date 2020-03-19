قتيلان بانفجار سيارة في محافظة حلب بشمال سوريا

قتل شخصان على الأقل عندما هز مدينة أعزاز السورية في ريف حلب الشمالي انفجار كبير جراء انفجار سيارة مفخخة مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر طبي في مدينة أعزاز "قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة في حصيلة أولية، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب دوار الجمال وسط مدينة أعزاز".

وأكد المصدر أن "الانفجار كان عنيفا جدا، حيث دمر أغلب المبنى المكون من ثلاثة طوابق، إضافة إلى أضرار كبيرة بالسيارات والمحال التجارية في المدينة ".

وشهدت مدينة أعزاز انفجار سيارة مفخخة نهاية شهر يناير قتل خلالها شخص، وأصيب أكثر من 10 آخرين كما شهدت خلال العام الماضي عدة تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

في سوريا أيضا، قتل جندي تركي في محافظة إدلب، بحسب ما ذكره مكتب حاكم إقليم سيواس بوسط تركيا اليوم الخميس.

ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى.

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