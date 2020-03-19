التحالف الدولي يوقف تدريب القوات العراقية بسبب كورونا

أعلن مسؤول عسكري كبير في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أُعلِن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق فيما تشن جماعات عراقية مسلحة هجمات صاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية. وقُتل عسكريان أميركيان وجندي بريطاني في حادث هذا الشهر.

ويقول مسؤولو التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم داعش المتطرف في بلدهم.

ودعم التحالف الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

وقال المسؤول العسكري بالتحالف، الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه، إنه كان من المقرر استئناف التدريب بشكل كامل لكن المخاوف من فيروس كورونا أوقفته مجددا.

وقال المسؤول إن القوات العراقية أوقفت التدريب لأنها تتجنب التجمعات الكبيرة لمنع انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة العراقية إ

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