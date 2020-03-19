أمير موناكو ألبيرت الثاني مصاب بفيروس كورونا

أعلن القصر في موناكو، اليوم الخميس، أن الأمير ألبيرت الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان، صادر عن مكتبه، أن بمقدور الأمير مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ «وضعه الصحي لا يثير أي قلق».

وأوضح البيان أنّ «الأمير البيرت الثاني (...) خضع للفحوص في بداية الأسبوع، وتبينت النتيجة إيجابية»، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إصابة وزير الدولة، ما يعادل رئيس الوزراء، سيرج تيل بالفيروس.

وأضاف المكتب «الأمير ألبرت يواصل العمل من مكتبه في مقر سكنه الخاص».

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