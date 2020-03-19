السعودية: ازدياد في حالات التعافي من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مارس 2020 07:24 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238.

وشرح المتحدث أن غالبية الإصابات قادمة من الخارج، مضيفاً: “نشهد ارتفاعاً عالمياً بإصابات كورونا”.

في سياق متصل، أشار إلى “ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا”، مؤكداً ارتفاع حالات التعافي من الفيروس في السعودية إلى 8.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية بتقيد المواطنين بتعليماتها للوقاية من انتشار الفيروس.

ونصح المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا، مضيفاً: “يجب غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات”.

وشدد العبد العالي على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لمدة 14 يوماً كاملة.

كما أكد أنه تم إجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بكورونا في المملكة.

Advertisements

وشرح العبد العالي أن “الاكتشاف المبكر للإصابة بكورونا يسهل عملية العلاج”، مذكّراً بأن “جميع علاجات كورونا لا تزال تحت البحث والتجريب”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأربعاء عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن 45 حالة من التي تم رصدها كانت قادمة قبل يومين من كل من بريطانيا وتركيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا والعراق. وقد تم نقلها مباشرةً من المطار إلى مكان للعزل الصحي. وأضافت أن 11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، وأن الـ11 حالة الأخرى كانت “تحت التقصي”.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ67 توزعت كالتالي: 19 في مدينة الرياض، و23 في المنطقة الشرقية، و13 في مدينة جدة، و11 في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع “مركز اتصال الصحة” على الرقم 937، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.