ترامب يوافق على استخدام دواء للملاريا في علاج كورونا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصا للملاريا، موضحا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

وتوقع ترمب أن يكون الدواء المذكور متاحا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

وأكد ترمب على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه “الفيروس الصيني”.

وشدد، في مؤتمر صحفي حول تطورات أزمة فيروس كورونا، الخميس، على أنه “ليس لدينا ما هو أهم من حياة المواطن الأميركي”.

وأعلن الرئيس الأميركي أن “كورونا أمر سيء فاجأ العالم كله”، مضيفا “لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه”.

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وتعهد ترمب بالعمل على عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش سريعا.

وكشف الرئيس الأميركي عن إجراء تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا منذ عدة أسابيع، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى علاجات في زمن أسرع من اللقاحات.

وبعد كلمة الرئيس الأميركي، أعلن مسؤول هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن أكثر من 10 آلاف عالم أميركي يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا.