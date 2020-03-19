الأمارات.. تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مارس 2020 07:24 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مارس 2020 07:24 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدة أن السلع الغذائية والمستلزمات الطبية متوفرة بشكل كاف داخل الدولة.

وقالت المتحدثة باسم قطاع الصحة، فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إنه جرى تسجيل 27 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد داخل الإمارات العربية المتحدة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 140. وأوضحت أيضا أنه تم تطبيق “الحجر المنزلي” للقادمين من الخارج.

وأضافت أنه يتم تقييم الوضع بشكل مستمر، وبناء على ذلك يجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، قائلة: “هناك تنسيق متواصل بين كافة الجهات المحلية والاتحادية للتأكد من تطبيق الإجراءات، التي تم إقرارها”.

وأشارت إلى أنه يتم تحديث الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بصورة مستمرة، “بناء على تطورات الوضع العالمي”.

كما شددت الحوسني على أهمية التباعد الاجتماعي، مضيفة أنه “يعد ضرورة” للتقليل من انتشار المرض.

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ودعت وزارة الصحة الإماراتية على لسان المتحدثة، إلى “تعاون الجميع”، واستطردت: “نوصي الجميع بالتعاون معنا ودعم هذه الإجراءات”.

وتطرقت الحوسني خلال المؤتمر الصحفي، إلى الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، قائلة: “ندعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات ونشرها”.

هذا وطمنأت المتحدثة الجميع بأن “منظومة الغذاء في الإمارات قوية”، مضيفا “كافة السلع الغذائية والطبية متوفرة بشكل كافي”.

كما أكدت في ختام كلمتها أن نجاح هذه الجهود مرهون بتعاون كافة الجهات والمؤسسات.