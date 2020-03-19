كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لولايات المتحدة تعلن ارتفاع المصابين بـ كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأميكية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة و 150 وفاة.

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إنتاج لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لمساعدة المصابين. وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددا على أن واشنطن تبذل في ما وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلا. وأضاف ترامب أنه وقع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعيش حربا طبية يجب أن تكسبها، مشيرا إلى أن السلطات تعمل على توفير المعدات الطبية لكل الولايات. زأوضح أنه لا يمكن تحديد متى تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

ويذكر أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن البطالة لن تقفز إلى 20% إذا اتبع الكونجرس خطة الإنقاذ التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

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وتعهد بأن الشركات الأمريكية ستكون لديها سيولة مالية وفيرة أثناء الأزمة.

وأضاف منوتشين، في تصريحات لمحطة تلفزيون (سي إن بي سي)، أن إدارة ترامب تغلق أجزاء من الاقتصاد "لتدمير" فيروس كورونا.

وأفادت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت، الأربعاء، من الكونجرس الموافقة على مدفوعات نقدية بقيمة 500 مليار دولار لدافعي الضرائب في جولتين بدءا من 6 أبريل.

وأكدت الوثيقة أن إدارة ترامب طلبت الموافقة على قروض بقيمة 50 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية للتعامل مع التأثير المالي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة، سيجري تحديد طبقات المدفوعات بناء على دخل وحجم الأسرة. وستنفذ على جولتين بقيمة 250 مليار دولار لكل منهما تبدآن في 6 أبريل و15 مايو.

وتسعى إدارة ترامب، في إطار مقترح للتحفيز والإنقاذ بقيمة تريليون دولار، إلى 150 مليار دولار أخرى لإنقاذ قطاعات الاقتصاد المتضررة بشدة في قروض أو ضمانات قروض بقيمة 300 مليار دولار للشركات الصغيرة.

ويقول مسؤولون إن ذلك سيشمل فنادق ومطاعم وصناعات مرتبطة بالطيران وقطاع التصنيع والبواخر السياحية.