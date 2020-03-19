كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يقتل 80 حوثياً بينهم قيادي بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل 80 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين وأسر أكثر من 20 أسيراً في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي ، إنه تم تحرير المواقع التي تسللت إليها الميليشيات كاملة ومواقع أخرى كانت تتمركز فيها.

ودعا البيان "الأسر اليمنية التي تسمح للميليشيات الحوثية بالزج بأبنائها في محارق الموت إلى مراجعة نفسها تجاه وطنها وأبنائها الذين يعودون محمولين على دوريات الحوثي وسياراته".

وثمن البيان مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجهودهم الكبيرة في مساندة الجيش الوطني وتحقيق أهداف الشعب اليمني التي تنشد استعادة الدولة والشرعية.

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وتخضع معظم محافظة البيضاء لسيطرة الحوثيين منذ نهاية عام 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق في المحافظة الاستراتيجية التي تتوسط عدداً من المحافظات.