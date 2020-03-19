كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس: على قادة العالم التضامن والتنسيق لمجابهة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أنه على قادة العالم التضامن والتنسيق لمجابهة الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

وأضاف "جوتيريس"، خلال تصريحاته، مساء اليوم الخميس، أن على مجموعة العشرين النظر إلى الدول النامية من أجل تقديم الدعم لها.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة قادة العالم بالتعاون معا والتنسيق من أجل مجابهة الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا.