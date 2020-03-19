كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تعلن تسجيل 464 حالة إصابة و 6 وفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن سجلت وزارة الصحة اليونانية، الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 331 حالة، بعد تسجيل 103 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الوزارة، فإن من ضمن الإصابات الجديدة، 44 حالة إصابة في العاصمة اليونانية أثينا.
وأشارت الوزارة إلى أن 57% من المصابين من الرجال بمتوسط عمر 64 عاماً، كما تم سحب 4000 عينة جديدة تمهيدا لإخضاعها للفحص.
إلى جانب ذلك أشارت الوزارة إلى أن 80 من كل 100 حالة تعاني أعراضاً خفيفة، و15 حالة تعاني أعراضاً شديدة، و5 حالات سيئة.
يذكر أن اليونان أعلنت، الخميس، وفاة شخص (66 عاما) جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن نقاط العبور مع البلدين المذكورين سيتم إغلاقها أمام المسافرين اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأربعاء، وفقاً لما أوردته وكالة "دي إتش إيه" للأنباء.
ويحتشد آلاف المهاجرين عند الحدود اليونانية منذ الشهر الفائت في محاولة لدخول أوروبا.
وخلال الفترة الماضية، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتزازه لأوروبا، بالتأكيد على أن حدود بلاده ستظل مفتوحة أمام اللاجئين حتى تنفيذ مطالبه.
وكان أردوغان قال إن تركيا ستحتفظ بحدودها مع أوروبا مفتوحة للسماح للمهاجرين بالمرور، حتى تحصل على رد ملموس من الاتحاد الأوروبي على مطالبها.
والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تعطيل المدارس الحربية والثانوية المهنية لضباط الصف والمعاهد العسكرية حتى 13 أبريل المقبل، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شن طوب، خضوع نحو 31 نائباً بالبرلمان للحجر الصحي بمنازلهم بعد عودتهم من خارج البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت تركيا وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وسط تأكيدات المعارضة ونشطاء حقوقيين، بأن السلطات تفرض تعتيماً على حقيقة الوضع الصحي بالبلاد.
وقبل أيام، حذرت مجلة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية من خطورة سياسة التعتيم التي تنتهجها أنقرة في التعامل مع انتشار الوباء على أراضيها، وتوقعت أن الأمر سيقود إلى كارثة حتمية ستدمر الشعب التركي وستقضي على سلامه الاجتماعي.
وفي تقرير مطول، قالت المجلة: "بينما ضرب الفيروس 19 دولة (في حينه) على مستوى العالم، ظلت تركيا الدولة الوحيدة غير المتأثرة من بين الدول الأخرى لفترة طويلة".
وأضافت: "حتى إن وزير الصحة كان يتباهى بالإجراءات البارزة التي اتخذتها تركيا للسيطرة على تفشي الفيروس".