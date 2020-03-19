اليونان تعلن تسجيل 464 حالة إصابة و 6 وفيات بفيروس كورونا

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة اليونانية، الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 331 حالة، بعد تسجيل 103 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، فإن من ضمن الإصابات الجديدة، 44 حالة إصابة في العاصمة اليونانية أثينا.

وأشارت الوزارة إلى أن 57% من المصابين من الرجال بمتوسط عمر 64 عاماً، كما تم سحب 4000 عينة جديدة تمهيدا لإخضاعها للفحص.

إلى جانب ذلك أشارت الوزارة إلى أن 80 من كل 100 حالة تعاني أعراضاً خفيفة، و15 حالة تعاني أعراضاً شديدة، و5 حالات سيئة.

يذكر أن اليونان أعلنت، الخميس، وفاة شخص (66 عاما) جراء إصابته بفيروس كورونا.