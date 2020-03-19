كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نستخدم هذا الدواء لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على الموافقة على استخدام دواء ضد الملاريا لعلاج فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أكد ترامب أن المسؤولين الأمريكيين يبذلون جهودًا متواصلة للقضاء بشكل نهائي على فيروس كورونا المستجد.

كما شدد ترامب على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تحقيق نجاح في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدًأ أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج اللقاح من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام فقط.

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وأشار ترامب إلى أنه أصدر توجيهاته لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال ضد فيروس كورونا.