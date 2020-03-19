كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 19/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ألمانيا تستدعي جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

استدعت وزارة الدفاع الألمانية، جزء من جنود الاحتياط ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس. آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم يستهدف القوات التركية في إدلب وسقوط قتلى وجرحى Advertisements

انفجرت عبوة ناسفة برتل عسكري للقوات التركية على طريق الـ M4 بالقرب من قرية محمبل في سهل الروج غرب إدلب بسوريا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا

أعلن القصر الملكي في موناكو عن إصابة الأمير ألبرت الثاني بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور إيجابية الاختبارات التي خضع لها.

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