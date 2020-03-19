كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه خلال أسابيع سيتم الاعلان عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا.

وأوضح ترامب،في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، أنه يتم بذل جهود متواصة للقضاء نهائياً على فيروس كورونا، حيث تمت الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام.

وأضاف ترامب: " قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدما لتأمين احتياجات السوق المحلية".

وأشار إلى أن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام.

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