كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنشاء صندوق طوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ""لسارك»، على أساس المساهمات الطوعية من جميع البلدان، على أن تقدم الهند عرضًا أوليًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للصندوق، ويمكن لأي من الدول الشريكة استخدام الصندوق لتغطية تكاليف الإجراءات العاجلة.
وقال "مودي"، إن الهند تقوم بتشكيل فريق للاستجابة السريعة يتألف من مجموعة من الأطباء والمتخصصين، إلى جانب أجهزة الاختبار والمعدات الأخرى، على أن يكون الفريق جاهزا لوضعه تحت تصرف الدول الشريكة إذا لزم الأمر، كما عرض توفير دورات تدريبية سريعة عبر الإنترنت لفرق الاستجابة في حالات الطوارئ في دول الجوار ومشاركة برامج البوابة المتكاملة لمراقبة الأمراض في الهند للمساعدة في تتبع حاملي الفيروس المحتملين والأشخاص الذين خالطوهم.
واقترح «مودي» استخدام الآليات الموجودة حالياً، مثل مركز إدارة الكوارث لرابطة السارك، في جمع المعلومات عن أفضل الممارسات، وإنشاء منصة بحثية مشتركة لتنسيق البحث في مجال مكافحة الأمراض الوبائية داخل منطقة جنوب آسيا.
وأضاف أن شعار الهند هو «أعد العدة، لكن لا تفزع»، حيث حدد الخطوات الاستباقية التي تم اتخاذها، بما في ذلك وضع آلية للاستجابة التدريجية، وفحص الأشخاص الوافدين إلى البلاد، وإطلاق حملات التوعية العامة عبر التلفزيون والمواد المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، والقيام بجهود خاصة للتواصل مع الفئات الضعيفة، وتوفير مرافق التشخيص ووضع بروتوكولات لكل مرحلة من مراحل إدارة الوباء.
تابع أن الهند لم تقم فقط بإجلاء ما يقرب من 1400 هندي من دول مختلفة في العالم، ولكنها قامت أيضاً بإجلاء بعض مواطني الدول المجاورة وفقًا لـ "سياسة الجوار أولاً".
فيما قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن أكبر نقطة ضعف في أفغانستان هي الحدود المفتوحة مع إيران، مقترحًا وضع أشكال محددة لطريقة الانتشار عبر الحدود، علاوة على إرساء إطار عمل مشترك للعلاج عن بُعد وزيادة التعاون بين البلدان المجاورة فيما يتعلق بهذا الموضوع.