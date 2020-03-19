كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الهندي يطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، من المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال الأسابيع القادمة وعدم الخروج إلا للضرورة، لمواجهة فيروس كورونا.

اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنشاء صندوق طوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ""لسارك»، على أساس المساهمات الطوعية من جميع البلدان، على أن تقدم الهند عرضًا أوليًا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للصندوق، ويمكن لأي من الدول الشريكة استخدام الصندوق لتغطية تكاليف الإجراءات العاجلة.