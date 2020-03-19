طنجة.. في مبادرة رائعة “اليوم24” وصحافيون محليون يشاركون في تصوير دروس لفائدة التلاميذ بعد توقيف الدراسة

‎شاركت التنسيقية الجهوية للصحافة الإكترونية في طنجة، وعدد من مراسلي المواقع الوطنية، من بينهم مراسل “اليوم24” في إطار التطوع لتصوير دروس عدة مواد لفائدة التلاميذ المغاربة، والتي سيتم بثها عن بعد، عبر االموقع الإلكتروني، التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.

وأعلنت التنسيقية ذاتها أنه انطلاقا من مسؤوليتها كمقاولات مواطنة منشغلة، ومهتمة بقضايا الوطن، قررت، رفقة عدد من مراسلي المواقع الوطنية، التطوع لتقديم العمل الإنساني المذكور، بهدف التخفيف من حدة الأزمة، التي تمر بها البلاد، هذه الأيام، بسبب تفشي فيروس كورونا.

‎وكان بلاغ، موقع من طرف التنسيقية الجهوية للصحافة الإلكترونية بطنجة، بالإضافة إلى عدد من موالي المواقع الوطنية، من بينهم “اليوم24″، قد أعلن إنخراط هذه المقاولات الإعلامية، في كل المبادرات، التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

‎وشدد البلاغ ذاته على ضرورة التعامل مع الوضع الحالي بمهنية، وضمير، ورؤية موحدة، حتى لا تساهم وسائل الإعلام في خلق الفزع في صفوف المواطنين من خلال نشر الاشاعات، والأخبار الكاذبة.