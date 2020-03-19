لمجرد ولمنور وعمور.. نجوم مغاربة يروجون لمبادرة غناء النشيد الوطني من نوافذ المنازل

طلب فنانون مغاربة موعدا من جمهورهم، المشاركة في مبادرة جديدة شبيهة بما قامت بها الاقامات السكنية، أخيرا، وهي ترديد النشيد الوطني من نوافذ منازلهم، في التوقيت نفسه.

وشارك في الترويج لهذه البادرة المرتقبة، يوم السبت المقبل، في الساعة العاشرة ليلا، الفنانة أسماء لمنور، التي قالت إنها ستقوم بها هي كذلك، لأنها بالمغرب، حاليا.

الفنان سعد لمجرد انخرط في الحملة، على الرغم مكوثه في باريس، ودعا متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التزام الحجر الصحي، والمشاركة في المبادرة المذكورة.

وروج للمبادرة كذلك الفنان حاتم عمور، داعيا المغاربة إلى التعبير عن تضامنهم بأداء النشيد الوطني بشكل موحد، مؤكدا أنه سيشارك هو الآخر.

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وطلبت الفنانة نجاة الرجوي بالسير على خطى الدول المتقدمة، التي كانت سباقة إلى هذه المبادرة، منها إيطاليا، وعبرت عن استعدادها القيام بالأمر نفسه.

ويلجأ مواطنون في دول عديدة ملزمون بالحجر المنزلي إلى إبداع طرق مشتركة للتضامن الرمزي، ومنهم من قدموا أغان لخلق جو من الفرح بينهم.

ويؤكد المروجون لهذه المبادرة بالمغرب أنها وسيلة لتوجيه التحية إلى رجال الأمن، والسلطات، ورجال الصحة، وكل من يقوم بمجهود كبير لإنجاح خطة مواجهة كورونا.