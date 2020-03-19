Cnss يتخذ إجراءات جديدة ومؤقتة بسبب كورونا

قرر الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية لوقاية موظفيه، ومرتفقيه من مخاطر وباء كورونا، أهمها تعليق الدخول إلى مقراته، وتسهيل عدد من الإجراءات الأخرى.

وأكد الصندوق، في بلاغ إخباري، اطلع عليه الموقع، أنه قام بتعليق طلب إيداع شهادات الحياة، والتمدرس التي كان يطلبها، وذلك بشكل مؤقت إلى غاية إشعار آخر.

كما قرر الصندوق ذاته عدم إلزام زبائنه بإيداع ملفات العلاج، التي تقترب من بلوغ الآجال النهائية، المحددة في 60 يوما، حيث قرر تعليق هذا الالتزام، منذ يوم أمس الأربعاء 18 مارس وإلى غاية إشعار آخر.

وبالمقابل، وضع البنك إمكانية لمن يريدون إيداع ملفات خارج هذه الآجال أن يلتحقوا بمقراته، لكن دون دخولها، حيث تم وضع علب كرطونية، ومغلفات تحت تصرفهم ليطلب منهم وضع الملفات بها، مع كتابة أرقام تسجيلهم في الصندوق، وأرقام الهواتف، ليتم الإتصال بهم في حال وجود أي نقص في الملفات، كما يمكن للمرتفقين في أي وقت متابعة وضعية ملفاتهم عبر المنصات الإلكترونية للصندوق.