البنوك تفتح أبوابها أمام زبائنها لتأجيل أداء قروضهم لثلاثة أشهر بسبب “الجائحة”

تفاعلا مع أزمة جائحة فيروس كورونا، أعلنت البنوك عن تسهيلات في أداء القروض الخاصة بزبائنها.

وقالت المجموعة المهنية للبنوك، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، إن المؤسسات البنكية أطلقت عددا من التدابير لدعم المواطنين المتضررين من هذه الأزمة، منها تأجيل أداء أقساط القروض لثلاثة أشهر بطلب من الزبائن، وهي فترة قابلة للتجديد لثلاثة أشهر إضافية، مع الإدلاء بأدلة تثبت الضرر.

وبالنسبة إلى المقاولات، قررت البنوك منح فرصة لتأجيل أداء القروض لثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، بطلب من المقاولات، كما تمنح البنوك فرصة للمقاولات لجدولة القروض على المدى البعيد، والمتوسط.

Advertisements

يشار إلى أن عددا من المؤسسات أطلقت تدابير تضامنية، لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وطالب نواب برلمانيون، في مقترحات لهم، قدموها، أمس الأربعاء، لرئيس الحكومة، بتقديم تسهيلات ضريبية للمقاولات المتضررة من هذه الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قطع الرحلات الجوية، والبحرية، منذ بداية الأسبوع، ما كبد عددا من الشركات خسائر كبيرة، التي توسعت لتشمل قطاعات أخرى، على خلفية اتخاذ الحكومة لقرار الإغلاق الكلي لكافة المحلات، وفرض الحجر الصحي، لمحاصرة الجائحة.