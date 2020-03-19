تشاد تسجل أول حالة إصابة بكورونا…مغربي!

أعلنت دولة التشاد، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكشفت مؤسسة الرئاسة التشادية أن الحالة المسجلة تتعلق بمسافر من جنسية مغربية تم رصده في إقليم دوالا، حيث تم فحصه هناك من طرف الأطقم الصحية.

وطالبت الحكومة التشادية مواطنيها بالتزام الإجراءات الصحية المعتمدة لتجنب خطر الإصابة بالعدوى مؤكدة أن السلطات مجندة للحد من انتشار هذه الجائحة.