وزير الصحة يعلن إجراءات جديدة بخصوص زيارة المرضى بالمستشفيات.. 60 دقيقة وشخص واحد فقط

أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب عن إجراءات جديدة بخصوص شروط زيارة المرضى بالمستشفيات العمومية خوفا من انتشار فيروس كورونا داخل المستشفيات بالمغرب.

وحسب مذكرة وزارية، توصل “اليوم24″، بنسخة منها، فإنه من أجل حماية المرضى المقيمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، تقرر تعديل شروط، ومواعيد الزيارة لتقتصر فقط على ساعة واحدة في اليوم.

وأضاف المصدر ذاته أن الزيارة تقتصر فقط على شخص واحد، والذي يجب عليه الالتزام بمعايير النظافة، وعدم الاقتراب من سرير المريض، بالإضافة إلى أنه يحق لمديري المستشفيات منع الزيارة إن لم يلتزم الزوار بالتعليمات.

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وأشارت المذكرة نفسها إلى أنه يمنع على الأطفال الزيارة، بالإضافة إلى التحذير من لمس التجهيزات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، بعد زوال اليوم، في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، ارتفع إلى 61 إصابة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.