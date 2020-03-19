في لبنان.. اجتماع الرئيس بالحكومة “زمن الكمامة” – صورة

أظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام لبنانية اجتماعا للرئيس، ميشيل عون، عقد في أوضاع استثنائية في ظل المخاطر، التي طرحها فيروس كورونا المستجد.

واجتمع مجلس الوزراء، في جلسته العادية في القصر الجمهوري، ظهر اليوم الخميس، برئاسة عون، وحضور رئيس وأعضاء الحكومة، حيث وجهت الحكومة رسالة “صحية” عن طريق ارتداء الأقنعة الطبية، إلى اللبنانيين، لتوخي الحذر والوقاية من التجمعات، والاختلاط بلا ضرورة.

وتشهد الدولة اللبنانية، حاليا، أزمة ثلاثية الأبعاد، يرتبط بعدها الأول بالخلافات بين القوى السياسية، والشارع، الذي فقد الثقة في النخبة الحاكمة، وثانيها أزمة الدين العام، الذي تجاوز 90 مليار دولار، لتصبح الدولة الأكثر استدانة في العالم، باعتبار ناتجها الخام، بالإضافة إلى المخاطر، التي طرحها وباء كورنا فيروس.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعماله 11 بندا، أبرزها مشروع القانون، الرامي إلى تنظيم، ووضع ضوابط استثنائية مؤقتة على بعض العمليات، والخدمات المصرفية، وموضوع الكهرباء، وتقدم سير الحفر في البئر الاستكشافية في الرقعة رقم (4)، واستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي، والنقدي، بالإضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقدم وزير الصحة، حمد حسن، في مستهلّ الجلسة تقريراً عن وضع “كورونا”، وآخر التطورات حول الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 149 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة أمس الأربعاء.