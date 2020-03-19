الحالة الثانية التي شُفيت هي أول إصابة محلية في المغرب

قالت وزارة الصحة، قبل قليل، إن الحالة التي شفيت من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي أول حالة محلية أعلنت إصابتها في المغرب.
وأوضحت أنها تتعلق بالسيدة التي نُقِل إليها الفيروس عن طريق زوجها، في مدينة الدار البيضاء.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، عن شفاء حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتعد هذه ثاني حالة شفاء في المغرب.
وكانت الوزارة قد أعلنت، قبل ستة أيام، أن الشّاب، القادم من إيطاليا، والذي أُعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس في بلادنا، قد تماثل للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية، والسريرية ذلك، وغادر المعني بالأمر المستشفى.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا، كوفيد-19، في المغرب، اليوم الخميس، إلى 61 حالة إصابة، مسجلا حالتي وفاة، واحدة في الدارالبيضاء، والأخرى في مدينة وسلا.
وتتجه الحكومة نحو تشديد إجراءاتها الاحترازية بعد ظهور أول بؤرة للفيروس في جهة فاس – مكناس.
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