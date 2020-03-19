كورونا يؤجّل قمة زعماء أعضاء الاتحاد الأوروبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأجيل قمة زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال المجلس في بيان إن القمة الاعتيادية المقرر انعقادها في 26 و27 آذار/ مارس الجاري، قد تقرر تأجيلها.

وأوضح البيان أن الزعماء الأوروبيين سيعقدون قمة حول فيروس كورونا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الأسبوع القادم.

يُذكر أن القادة الأوروبيون يعقدون 3 قمم اعتيادية في كل عام، يتخذون فيها قرارات متعلقة بالاتحاد.

إصابة سياسي ألماني وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بالفيروس

وفي سياقٍ ذي صلة، أُصيب السياسي الألماني، جم أوزدمير، وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في "بريكست"، ميشيل بارنييه بفيروس كورونا، وفق "الأناضول".

Advertisements

وأعلن أوزدمير العضو في حزب الخضر الألماني، اليوم الخميس، عبر حسابه في "إنستغرام"، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوزدمير: "نتائج الاختبار كان إيجابيا، إلا أن وضعي الصحي جيد للغاية"، مشيرا خضوعه للحجر الصحي.

بدوره، أعلن بارنييه عبر حسابه في "تويتر"، إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "أود الإبلاغ بأن نتائج الفحوصات الطبية ظهرت إيجابية، وأنني اتبع جميع التعليمات اللازمة".

وأشار إلى أنه يخضع حاليا للحجر الصحي، مؤكدا أنه سيتغلب على الفيروس.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.