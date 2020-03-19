شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 128 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم ارتفاع عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إلى 128 حالة مقارنة مع 103 حالات أمس.

كما أعلنت السلطات الصحية في إيرلندا الشمالية في وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة وفاة ذات علاقة بالمرض، فيما سجلت أسكتلندا ثلاث وفيات جديدة لذات السبب.