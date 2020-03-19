شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر ترامب من استخدام مصطلح «الفيروس الصيني» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الأربعاء، إن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى التنميط العنصري.
وأضاف أن الناس بحاجة إلى تجنب ربط الوباء بالأعراق، وإلى عدم توجيه الإتهامات جزافا.
وكان ترامب قد استخدم مصطلح "الفيروس الصيني" للإشارة إلى فيروس كورونا الجديد في تغريداته الأخيرة، مما أثار تعليقات غاضبة وصفته بالعنصري. هذا وحثت الصين الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ.
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