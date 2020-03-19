شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُوقف رحلات إجلاء مواطنيها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تونس إيقاف رحلات إجلاء مواطنيها من مختلف الدول العربية والأوروبية، بصفة نهائية، بداية من الغد.

وقالت وزارة النقل في بيان اليوم: إن هذا الإجراء يأتي في إطار التوقي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء 4900 شخص نحو تونس.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، شفاء أول حالة أصيبت بفيروس كورونا في تونس، مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 إصابة.