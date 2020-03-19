الجيش الألماني يتأهب للمساعدة في التصدي لأزمة فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور يوم الخميس إن الجيش يجري استعدادات للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في حالة تعرض المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع التفشي.

وقالت ”نستعد لأسوأ الاحتمالات إذا أصيب عدد كبير جدا من الناس، ولدينا الموارد البشرية للمساعدة“.

وأضافت الوزيرة أن الجيش أجرى اتصالات بالفعل مع مئات من ضباط الاحتياط الطبيين بالقوات المسلحة وسيكون الجيش قادرا على حماية البنية الأساسية الحيوية وتوزيع المعدات الطبية والأدوية إذا لزم الأمر.