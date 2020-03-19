بومبيو يدعو للإفراج النهائي عن كل أمريكي محتجز بشكل غير عادل بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

طهران واشنطن - الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للإفراج النهائي عن كل أمريكي محتجز بشكل غير عادل بإيران.



وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي الخميس، أن إيران أفرجت عن مايكل وايت أحد الرعايا الأمريكيين المعتقلين لديها منذ عام 2018 لأسباب "صحية" و"إنسانية"، ولكن بشرط عدم مغادرته البلاد.

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وأكد بومبيو، في بيان، أنّ "مايكل بات حالياً في عهدة سفارة سويسرا" التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينها وبين واشنطن.

ودعا بومبيو أيضاً إلى الإفراج "النهائي" عنه وعن "كل الأمريكيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران اليوم الخميس، مستهدفة 5 شركات.

وأضافت الوزارة أن الشركات تشمل بترو جراند وألفابت إنترناشونال ودي.إم.سي.سي وسويسول تريد دي.إم.سي.سي وعالم الثروة للتجارة العامة.