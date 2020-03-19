شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في إيران منذ 2018 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن المواطن الأمريكي مايكل وايت الذي كان محتجزا في إيران منذ 2018 أفرج عنه اليوم الخميس لأسباب صحية، مضيفة أن وايت وهو من القوات البحرية تحت رعاية الحكومة السويسرية في الوقت الراهن.



وقال بومبيو في بيان: ”الإفراج عنه لأسباب إنسانية كان مشروطا ببقائه في إيران، مايكل الآن موجود في السفارة السويسرية وسيخضع للفحص الطبي“.

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