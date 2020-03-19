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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان... تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان، اليوم الخميس، تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء عين أيضا محمد أحمد بشرى بدوي، نائبا لمحافظ البنك، بحسب وكالة رويترز.
وكان حسين يحيى حنقول، قدم استقالته من منصب محافظ البنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء السودان، بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني دون توضيح أسباب.
فيما لم يصدر أي بيان رسمي من البنك المركزي حول الاستقالة
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