ترامب: وافقنا على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن "الأولوية لدينا في الولايات التحدة حاليا هي حماية مواطنينا". وأضاف الرئيس الأمريكي "خلال أسابيع سنعلن عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "أمريكا تبذل جهودا متواصلة للقضاء نهائيا على الفيروس".

وأوضح ترامب أنه "وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا".

وتابع "إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام".

وأكد ترامب أنه "تم الموافقة على استخدام دواء الملاريا للعلاج من فيروس *كورونا".