الرئيس الأمريكي يشيد بجهود بلاده المتواصلة من أجل القضاء نهائياً على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني" في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.

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وأشاد الرئيس الأمريكي، بجهود بلاده المتواصلة من أجل القضاء نهائياً على فيروس كورونا، وتابع قائلًا:"قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة".

وكان ترامب أقر خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونجرس، وتهدف خصوصاً لضمان حصول العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

والخطة التي دعمها الحزبان في الكونجرس أقرّها مجلس الشيوخ أمس الأربعاء بغالبية كبيرة، وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.