الإمارات تجلي 80 من رعايا كوريا الجنوبية من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

تواصل الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات في مختلف المجالات ومنها الإجلاء من مناطق تفشي فيروس كورونا.



حيث أجلت دولة الإمارات، الخميس، 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران بما فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية للحد من آثار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وتمت عملية الإجلاء من خلال نقل الرعايا من طهران مساء أمس على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي في كوريا الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.

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وجاءت هذه المبادرة الإنسانية بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي الفيروس، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران للحد من انتشاره.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، في 5 مارس/آذار الجاري، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين الصديقين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استعداد دولة الإمارات لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لكوريا الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا.

وعلى الصعيد ذاته، تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالاً هاتفياً من نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، في 9 مارس/آذار الجاري، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية ومناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.