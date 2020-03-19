ترامب يعلن إطلاق سراح العميل الإسرائيلي "الفاخوري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاق سراح، العميل الإسرائيلي، عامر الفاخوري.

وقال إنه "سيتم إطلاق سراح عامر الفاخوري، وهو أمريكي محتجز في لبنان ويكافح السرطان، وإعادته إلى الولايات المتحدة