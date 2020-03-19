الصحة السعودية: 238 إصابة بكورونا وتعافي 8 حالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية, أهمية استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ29 اليوم برئاسة وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي: "سجل في السعودية حتى الآن 238 حالة مؤكدة بزيادة 67 حالة عن العدد التراكمي السابق، ومعظمها حالات معزولة منذ الدخول للسعودية".

وأشار إلى أن 180 حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، بينما كانت 54 حالات ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة.

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وأكد العالي شفاء 8 حالات، فيما تبقت 230 حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، باستثناء حالتين حرجتين وتتلقيان الرعاية المكثفة.

وبيّن أن الحالات المصابة تشمل (115 من الذكور و123 من الإناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 45 عاما) باستثناء 6 أطفال, ومن بين الحالات 151 من السعوديين ، و87 من غير السعوديين.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الحجر والعزل الصحي بلغ حوالي 9500 حالة تراكمياً، بينما الفحوص المخبرية المتقدمة تجاوزت 14 ألف فحص، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 240 ألف.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما, داعيا الجميع للاستفادة من خدمة التقييم الذاتي عن أعراض فيروس كورونا الجديد والمتوفر على تطبيق موعد.

كما حذر من تفشي الشائعات, مشدداً على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة، داعياً من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة بالتواصل مع رقم الصحة 937 الذي يعمل مدار الساعة.